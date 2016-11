Lady Gaga on andnud mõista, miks tema ja ta kauase kallima, näitleja Taylor Kinney kihlus tänavu juulis katkes.

Ehkki 30aastane popstaar ei maininud CBSi pühapäevahommikusaates oma endist kallimat nimepidi, rääkis ta, kui raske on naistel, kelle armastust väärikalt vastu ei võeta.

“Mulle tundub, et naised armastavad kõigest väest. Me armastame mehi. Me armastame kogu hingest. Ja vahel ei võeta armastust vastu sellise väärikusega, nagu me ootame. Kuulge, mehed, me ei taha teist vähem meest teha. Me lihtsalt tahame, et te armastaksite meid nii sügavalt ja üdini, nagu me teid armastame,” vahendab FemaleFirst lauljanna sõnu.