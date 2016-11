Möödunud nädalal Eesti Ekspressilt saadud infot kontrollides viis Veterinaar- ja toiduamet (VTA) Konju kitsetalus läbi kontrollkülastuse, mille käigus uuriti Repinski kitsefarmi juustu päritolu kohta.

VTA kontrollis Konju talust pärinevat toodet, mis väidetavalt on tehtud Hollandist pärinevast juustust. "Menetlus käib edasi aga see dokumentatsioon, mis nad siiani meile esitanud on, ütleb, et see on eestimaine. Palusime lisaselgitust selle Hollandist toodud juustu osas ka, seda nad peavad veel esitama," sõnas VTA pressiesindaja Martin Altraja Õhtulehele.

Altraja sõnul kõnealuse külastuse käigus vihjeid hügieeninõuete eiramise osas veel ei kontrollitud.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas eile pärast erakonna juhatuse koosolekut, et Martin Repinski jätkab tööd maaeluministrina.