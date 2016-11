Jaapanis pole enam mitte ühtegi karusloomafarmi. Viimane naaritsafarm Niigatas sulges oma uksed novembris. Jaapan liitub üha kasvava arvu riikidega, kes on jätnud karusloomakasvatused minevikku.



“Eestis on oluline tähele panna, et Jaapanis lõppes karusloomafarmide pidamine suuresti seetõttu, et farmidest põgenenud ameerika naaritsate poolt tekitatud kahju looduslikule mitmekesisusele osutus suureks probleemiks,” ütles MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juht Kadri Taperson.

“Nii võetigi Jaapanis 2006. aastal vastu võõrliikide määrus, mis muutis mingifarmide ehitamise Jaapanis ebaseaduslikuks. Just nagu Eestiski, on Jaapanis võõrliikide nimekirjas ameerika naarits, kährik ja nutria. Selliste loomade aretamine on Jaapanis keelatud kõikidel eesmärkidel peale teaduse ja hariduse,” selgitas Taperson.



2006. aastal Jaapanis vastuvõetud määruse kohaselt tohivad enne 2006. aastat ehitatud naaritsafarmid jätkata oma tegevust vastavate litsentside alusel. Viimastel aastatel sai viimane karusloomafarm Niigatas keskkonnaministeeriumilt mitmeid hoiatusi seoses looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide määruse ning loomade heaolu ja kohtlemise määruse rikkumistega.



Farmipidaja sõnul ei olnud vähenenud tarbijanõudluse ja litsentsinõuete täitmiseks vajalike ehitamiskulude tõttu tema farm enam majanduslikult elujõuline. Viimase naaritsafarmi sulgemine paneb punkti nii naaritsanahkade tootmisele Jaapanis kui ka kogu riigi karusnaha tootmisele.



Seoses tarbijate kasvava nõudlusega eetiliselt toodetud kaupade järele, on karusnahksete riiete populaarsus Jaapanis oluliselt vähenenud. Oma 2006. aasta tipphetkest on karusnahkade importimine Jaapanis vähenenud lausa 80%.



Jaapani karusnahkade tootmise lõppemine tähendab loomade jaoks suurt võitu ning liigub rahvusvaheliste arengutega samas suunas. Eetiliste ning keskkonda ja heaolu puudutavate probleemide tõttu pöörab üha enam Euroopa riike karusloomafarmidele selja.



Alates 2000. aastast on kaheksa Euroopa riiki otsustanud karusloomafarmid täielikult keelustada ja praegu toimuvad kolme Euroopa riigi parlamentides arutelud karusloomafarmide keelustamise üle. Karusloomafarmide keelud ühtivad avaliku huviga, sest suurem osa ühiskonnast seisab ebavajalike luksuskaupade nagu karusnahkade nimel loomade aretamise ja tapmise vastu.