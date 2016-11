Kas tahad välja näha nagu modell? Selleks polegi midagi muud vaja, kui käia riides nagu tavaliselt üks modell riides käib.

Model off duty on riietusstiil, millest räägitakse väga palju. Viitab see siis sellele, kuidas modellid riides käivad, kui nad parajasti tööd ei tee. Väidetavalt on aga tegemist nii ägeda stiiliga, millest tasub kõigil eeskuju võtta ning mille järgimine kõigist omamoodi modelli teeb, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Kui arvate, et selleks peab kandma erinevate kalliste brändide riidied siis eksite. Modell, kes tööd ei tee, käib riides väga lihtsalt, mida on võimalik igaühel jäljendada.