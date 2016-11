Kui arvate, et tegemist on mõne järjekordse toiduga, mille puhul selgus, et saleda piha asemel lisab see hoopis sentimeetreid, siis eksite.

Paksuks võib teha hoopis midagi muud, mis on eelkõige väga levinud just naiste seas, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Nimelt väidetakse, et lause "Ma olen nii paks!" võibki ka reaalselt ütleja lõpuks paksuks teha.

Florida Meditsiiiniülikooli poolt läbi viidud uuring näitab, et normaalse kehamassiindeksiga teismelistel, kes tundsid ennast paksuna, oli 40 protsenti suurem tõenäosus muutuda täiskasvanuna ülekaaluliseks.

Põhjuseks asjaolu, et end paksuks pidavad inimesed hakkavad suurema tõenäosusega pidama mõnda ekstreemset dieeti ja kasutama lahtisteid, mida kõike seostatakse hoopis kaalu tõusmisega.