Robbie Williamsi abikaasa Ayda Field ei varja, et tal on kombeks vahekorra ajal orgasmi teeselda, et asjaga kiiremini ühele poole saada.

“Olen seda teeselnud, mitte üldse ainult Robiga, vaid üldiselt,” tunnistab 37aastane näitlejanna, kes kasvatab koos popstaariga kaheaastast poega Charltonit ja neljast tütart Teddyt.

“Mul on kaks last, olen väsinud, tee on keema pandud, kuulsuste džunglisaade on algamas,” seletas Field Briti telesaates “Loose Women”. “Mul on igasuguseid asju teha. Tahan inimestele liiga palju meele järele olla ega suuda öelda: “Kuule, unusta ära, anna andeks.””