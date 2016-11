Mis vanusest muutub naiste seksielu tõeliselt nauditavaks ning nad ise hakkavad seksist kõige rohkem rõõmu tundma?

Kuigi enamasti arvatakse, et seks on noorte värk, siis tegelikult näitavad uuringud, et see pole sugugi nii.

Nimelt tehti Pittsburghi ülikoolis uuring, millest selgus, et seks muutub kõige nauditavamaks alles keskikka jõudes, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Teadlaste sõnul naudivad seksi ja tunnevad sellest kõige enam mõnu naised, kelle vanus jääb 45 eluaasta kanti. Põhjuseks asjaolu, et nad tunnevad oma keha paremini ja nad oskavad oma partneriga avatumalt suhelda.

Siiski nendivad teadlased, et kuigi teadmised seksist ja oma seksuaalsusest on keskeas kõrged, hakkavad siiski siis ilmnema ka mitmed probleemid, mis võivad seksi ebamugavamks muuta. Kui meestele on meditsiin selles osas abikäe ulatanud, siis naiste jaoks on võimalusi palju vähem ning alles oodatakse, et meditsiin ka ses osas järele jõuaks.