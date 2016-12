Fotosessioon "Kehamaastik" on täiesti uus lähenemine aktifotole. Pildistamine toimub mustal fototaustal, et tuua välja erinevad kehakumerused. Tulemus on anonüümne, ent vägagi isikupärane ning sobib seepärast imehästi ka seinale riputamiseks. Fotosessiooni viib läbi professionaalne fotograaf Gerli Jalakas.

Naised on müstilised olendid. Nende keha on ilmselt üks täiuslikumaid siin maailmas. Kui Sa ikka veel kahtled selles, siis näitame Sulle läbi kaamerasilma, kui kummastavalt kaunis on iga Su kehadetail.

Tee endale pühade ajal üks armastav kallistus ja lase enda kehast kaunid maastikud voolida! Valminud fotodest saad soovi korral prindi seinale, nii mehele silmailuks kui endale uhkusega ilu meenutades.

Tagasiside: "Fotosessioon oli nii võimas – kogemus läks kokku minu enesearengu ja kaalulangetuse teemaga ning toetas seda. See on nii vaimne tegelikult. Vaatasin fotodel venitusarme ja see ajas heas mõttes nutma. Saan aina rohkem aru, kui palju ma olen end oma keha peal välja elanud. See arusaam, lahtikoorumine pole mitte tagasiviiv või masendav, vaid arendav, edasiviiv, motiveeriv. Päriselt. Iga naine väärib selleni jõudmist."

Samuti on fotosessioon imeline kingitus meesterahvale. Naine, lase enda keha jäädvustada kaunistele ja erootilistele fotodele, mis sobivad nii kallima rahakoti vahele kui ka suuremas formaadis teda erilisel tähtpäeval üllatama.

