Fotosessioon "Kehamaastik" on täiesti uus lähenemine aktifotole. Pildistamine toimub mustal fototaustal, et tuua välja erinevad kehakumerused. Tulemus on anonüümne, ent vägagi isikupärane ning sobib seepärast imehästi ka seinale riputamiseks. Fotosessiooni viib läbi professionaalne fotograaf Gerli Jalakas.

Selle fotosessiooni eripära seisneb selles, et keskendutakse korraga ainult ühele kehaosale – olgu selleks rind, puus, kõht vms (ühe sessiooni ajal saab töötada nii mitme "kehamaastikuga", kui soovi on). Lähenemise eripäraks on see, et meil pole vajadust loodusmaastikku hinnata – see on alati täpselt selline nagu ta olema peab. Samamoodi peaksime oma keha vaatama, hinnanguid andmata. Tegu on peaaegu teraapilise sessiooniga, mis paneb Su oma kehasse lausa armuma! Nähes oma keha teise nurga alt, taipavad paljud naised alles esmakordselt, kui kaunis see on. Fotosessioon on mõeldud aktina, aga soovi korral saab seda teha ka pesus.

Tagasiside: "Fotosessioon oli nii võimas – kogemus läks kokku minu enesearengu ja kaalulangetuse teemaga ning toetas seda. See on nii vaimne tegelikult. Vaatasin fotodel venitusarme ja see ajas heas mõttes nutma. Saan aina rohkem aru, kui palju ma olen end oma keha peal välja elanud. See arusaam, lahtikoorumine pole mitte tagasiviiv või masendav, vaid arendav, edasiviiv, motiveeriv. Päriselt. Iga naine väärib selleni jõudmist."

Samuti on fotosessioon imeline kingitus meesterahvale. Naine, lase enda keha jäädvustada kaunistele ja erootilistele fotodele, mis sobivad nii kallima rahakoti vahele kui ka suuremas formaadis teda erilisel tähtpäeval üllatama.

Vaata täpsemalt SIIT!