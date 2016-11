Maksu- ja tolliamet avas uue tollirakenduse, mille abil saab väljastpoolt EL-i tellitud postipaki deklareerida lihtsalt ja kiirelt ning sealsamas tasuda ka vajalikud maksud.

„Üha rohkem Eesti inimesi on oma oste hakanud tegema interneti vahendusel ja suur osa nendest kaupadest saabub Eestisse ka väljastpoolt Euroopa Liitu, eelkõige Hiinast. See tähendab, et üha enaminimesi puutub kokku postipaki deklareerimisega – kui 2014. aastal esitati 7524 postipaki deklaratsiooni, siis aasta hiljem oli number juba kaks korda suurem,“ selgitas maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Urmas Koidu.

Koidu sõnul on uus keskkond vana rakendusega võrreldes lihtsam, mugavam ja arusaadavam, et postipaki deklareerimisega saaks edaspidi hakkama igaüks. Tollirakenduse kasutamiseks tuleb sisse logida e-maksuametisse/e-tolli ja valida ülemisest menüüst e-tolliteenused, leida kiirviide oluliste teadete alt või kasutada kiirlinki.