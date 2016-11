Paaride vibraatori eripära on, et seda saab kasutada koos ja selle kasutamisest saavad mõnu mõlemad partnerid. Lisaks on vibraator veekindel ja see on wireless puldi abil kaugjuhitav lausa kuni 12 meetri kauguselt.

Muide, sellel vibraatoril on eriti mõnusad ja sujuvad vibratsioonimustrid (lisaks tavapärasele ühtlasele vibreerimisele).

Üks Tiani 3 värske kasuta kirjutas sellise tagasiside: "Ütleme nii, et peale esimest proovi arvasin, et tavalise seksi juurde tagasi minna saab raske olema. Nii õnneks ei juhtunud, aga maru vahva lelu on see küll. Polnud enne väga kursis selle firmaga, nüüd silm peal nii mõnelgi asjal. Tänud südamest.“

FIFI NIPP

Kasutage Tiani vibraatorit salamisi avalikes kohtades – vibraator on pisike ja kerge (ainult 42 grammi!) ning seda saab hõlpsalt kanda aluspesu all. Partner, kelle käes on pult, saab oma kallimale selle abil mõnusaid vibratsioone saata, nii et keegi peale teie ei saa aru!

Vaata täpsemalt SIIT!