Esitatud kahtlustuse järgi kinnitas Anton ühele oma seksuaalpartnerile, et tal ei ole suguhaigusi, mistõttu nõustus naine temaga kaitsevahendeid kasutamata vahekorras olema ning nakatus ka ise HIV-i. Õiguskaitseasutustel on alust arvata, et ta võib olla oma haigust teadlikult varjates olnud seksuaalvahekorras teistegi naistega.

Kriminaalmenetlust viiakse läbi Karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist. Hetkel on alust arvata, et Anton on oma tervislikust seisundist teadlik juba umbes 15 aastat ning on teadlikult loobunud talle määratud ravist.

"Eeluurimise ajal kogutud andmed viitavad sellele, et mehel võib olla teisigiohvreid, kes enese teadmata võivad haigust omakorda edasi kanda. Seetõttu palub politsei kõigil, kes on olnud fotodel kujutatud mehega seksuaalses kontaktis, käia esimesel võimalusel tervisekontrollis ja pöörduda politseisse. Iga infokild on oluline, et saaksime välja selgitada kõik kannatanud, kes enesele teadmata võivad täna samuti olla haigusekandjad."

Ringkonnaprokurör Anneli Lumiste sõnul on hetkel kriminaalmenetlus alles algusjärgus, mistõttu ei ole praegu võimalik jagada detailsemat infot seni menetluse käigus kogutud tõendite kohta.

"Prokuratuur saab kinnitada, et on piisavalt alust arvata, et kahtlustatav võib jätkata uute kuritegude toimepanemist ning seetõttu taotlesime ta vahistamist. Samuti viitavad tõendid sellele, et Antonil võib olla ohvreid rohkem. Nende hulk on hetkel väljaselgitamisel, kuid suureks abiks oleks see, kui kannatanud ise politsei poole pöörduvad. Seda ka juhul kui nad ise HIV-i nakatunud ei ole."

Politsei palub kõigil, kel on olnud seksuaalseid kokkupuuteid pildil kujutatud mehega, pöörduda esimesel võimalusel tervisekontrolli.