Oktoobris tuli teade, et Cherry Media OÜ pankrotiprotsess on raugenud. Võlausaldajad pole olukorraga rahul ja püüavad seda uuesti käima tõmmata. Kokku umbes 1,2 miljonist eurost ilma jäänud ettevõtteid ja isikuid on üle tuhande.

Kui paljud neist ühisrinde moodustavad, selgub lähinädalail. Peamised argumendid on juhtimisvead ja võimalik raha ettevõttest välja kantimine.

