Esimene ülesanne: milline hobune võidab?

Hipodroomile viidud osalejad − selgeltnägija Jelena, ravitseja Antonina, nõid Anu ja sensitiiv Vladimir − pidid ennustama, milline hobune võidab võidujooksu. Antoninal õnnestus täppi panna kolmest võidujooksust kolm, Vladimir üks. Jelena ja Anu õigesti ennustada ei osanud.

Kohtunikelaua taga istunud Ilona Kaldre, Hannes Vanaküla, Heiki Hanso ja Edda Paukson, Kaika-Laine abiline Sirje ja selgeltnägija Kristi vaidlesid tuliselt, kes on need kolm, kes finaali pääsevad.

Ilona Kaldre võitles südamega Jelena, Anu ja Vladimiri eest, öeldes, et selgeltnägijal peab olema ka inimlik pool, mistõttu on ta Antonina vastu. "Tema on see, kes ei halda oma emotsioone," sõnas Kaldre.

(TV3)

Viimaks otsustati siiski, et edasi pääsevad Anu, Jelena ja Antonina. Kui NO99 saali kutsuti ka teised osalejad, anti neile võimalus siseneda finaali n-ö musta hobusena. Selleks asetati kohtunike ette mustad kastid, mille sisse peideti ese − õiget kasti ei arvanud ära aga keegi. Seejärel anti osalejatele uus võimalus arvata, mis on kastis. Osalejad pakkusid kristallkuuli, ovaalset eset, kilpkonnalaadset eset, ent musta hobuse voorus ei selgunud ühtegi edasipääsejat.

Finaali 1. katse: vii kuulus isik kokku talle kuuluva esemega

Esimene oli nõid Anu, kes arvas õigesti ära, et Grete Kleinile kuulub barbinukk, ent teisi mänguasju ta õigesti jagada ei osanud.

"Anu kahtles väga," sõnas Ilona Kaldre.

Teisena astus ette Antonina, kellel õnnestus õige mänguasi paigutada vaid Allan Roosilehe kätte.

(TV3)

"Liiga palju igasugust energiat on siin õhus," pakkus Edda Paukson, miks nii Anu kui Antonina võisid katses läbi kukkuda.

Kolmandana ülesannet lahendama asunud Jelena pani samuti täppi üksnes Grete Kleinile kuuluva nuku.

Finaali 2. katse: keda või mida on kujutatud fotol musta kanga all?

Esimesena katset lahendama asunud Jelena pakkus, et ühel on endise presidendiga sarnanev isik. Temast paremal oleval fotol kujutati naist ning vasakul pool pakkus naine, et tegu on mehega, kellel mask ees. "Ta tegutseb oma häälega," pakkus Jelena.

Fotodel oli vasakult: president Ilves, Ieva Ilves ning Evelin Ilves. "Sa lähed, ülesannet ei tea, aga pilt juba tekib," rääkis Jelena.

"See oli muidugi muljetavaldav," kommenteeris Hanso.

Teisena astus žürii ette Antonina. "Minu arvates siin pildil on Evelin Ilves," sõnas Antonina. Riiet eemaldades selgus, et ravitseja arvas õigesti.

"Siin on meie endine president. Ja siin on Ieva," lisas Antonina, kes arvas kõik fotod õigesti ära.

Nõid Anu soovis, et kolm pilti pandaks ringi. "Mulle tundub, et nendel kolmel on mingi side," rääkis Anu. Kolm inimest, kes omavahel tihedalt seotud. "Neid ühendab armastus ja mõnes mõttes vihkamine. On mees ja kaks naist, mõlemad on heleda peaga praegu. Meil on armukolmnurk. Üks on mahajäetud," rääkis Anu, et rohkem ta ei räägi, sest tal pole õigust minna nende eraellu. "Meie endine presidendipaar," sõnas Anu napilt.

Finaali 3. ülesanne: mida teevad žüriiliikmed ukse taga?

Žüriil paluti minna teise ruumi ning kutsuti kolm finalisti, kes pidid ülesannet lahendama koos. Jelena, Anu ja Antonina pidid kirjutama paberile toimuva. "Ma arvasin, et seal on suur üllatus. Rästiku ja viinaga tegemine," rääkis Anu. "Maagiline tegevus, isikliku asjaga, punane," rääkis Anu. "Pandi inimene pikali," rääkis Jelena.

Tõsi, kõigilt osalejatelt võeti verd. Ühest ampullist võeti verd ja piserdati seda padjapüüri peale ning paluti finalistidel arvata, kelle verega tegu. Katse ajal hakkas Antoninal paha ja ta nõudis vett juua.