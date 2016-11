Ilvesed panid pojale vägeva nime "Oleme väga rõõmsad, et meie perre sündis täna varahommikul Hans Hendrik Ilves. Ema ja laps on hea tervise juures ning jagavad meie rõõmu me perede ja lähemate sõpradega,“ teatas ekspresident Toomas Hendrik Ilves eile kella kolme ajal pärastlõunal, et tema ja Ieva Ilves on saanud poisslapse vanemateks. Rahvusvahelise mehena kuulutas ekspresident Ilves rõõmusõnumit esmalt inglise, siis eesti keeles. Presidendi sõber, dirigent Tõnu Kaljuste kirjutas hea uudise alla kiiresti õnnitluse: "Elagu Läti Hendrik II“, vihjates ilmselt proua Ilvese läti verele, Toomas Hendriku ja vastsündinu ühele ühisele nimele ning kuulsale kroonikakirjutajale, kelle nimi oli peaaegu nagu Hendrik: Läti Henrikule.

Uudis Ilveste pere suurenemisest levis kiiresti kõikides kanalites ja meelelahutusportaal Publik pakkus peagi välja oma versiooni, kellelt võis vastsündinud perepoeg pärida nime Hans.

Uhke nimi ja sünnipäev "Nimel Hans on president Ilvese suguvõsas tähendus — tema vanaonu, ema kasuisa vend Hans Rebane oli 1927.–1928. aastal Eesti vabariigi välisminister. Ilvese vanaisa vanem vend Hans sai omal ajal hea hariduse ning selle tulemusel sai temast 1920ndatel Eesti Päevalehe peatoimetaja. Hiljem jätkus tema karjäär välisministrina ning seejärel suursaadikuna Soomes, kus ta lõi Eesti saatkonna,“ kirjutas Publik. Facebookis õnnitles presidendiperet ka vabadusvõitleja Enn Tarto abikaasa Piret Tarto: "Palju õnne!!! Ka meil Ennuga sündis Vabadussõja alguse aastapäeval 19 aastat tagasi poeg.“ Esimeste õnnitlejate seas president Ilvese Facebooki seinal olid ka ettevõtja Margus Reinsalu, poliitik Olga Sõtnik, vabadusvõitleja Eve Pärnaste, Tallinn Music Weeki peakorraldaja Helen Sildna, tippkokk Dimitri Demjanov ja paljud teised. Tuhanded inimesed vajutasid hea sõnumi tunnustamiseks lihtsalt "Meeldib“-nuppu. Laulatus ja esiklaps sama aasta sees Toomas Hendrik ja Ieva Ilvese lugu on olnud lihtne ja kiire nagu laul. 30. aprill 2015 tõi uudise, et president Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves lahutavad oma 11 aastat kestnud abielu. Suvel nähti president Ilvest Läti riikliku küberjulgeolekupoliitika juhi Ieva Kupce seltsis, septembris külastas paar Arvo Pärdi 80 aasta juubelile pühendatud kontserti ja novembris teatati kihlusest. President Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Kupce laulatati Halliste Püha Anna kirikus 2. jaanuaril 2016. Mai alguses külastas presidendipaar Ida-Virumaad. Ieva Ilvese figuur pani vilunud silmaga vaatajad rõõmsalt kulmu kergitama. Ometi pidas president Ilvese avalike suhete nõunik Toomas Sildam küsimust, kas proua Ieva Ilves on rase, kohatuks. "On see nali?“ oskas Sildam vaid üllatuda. Õnneks teenekas ajakirjanik ja suhtekorraldaja eksis, tegemist polnud naljaga ja tänasest kasvatab paar esimest ühist last.