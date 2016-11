Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves panid pojale vägeva nime.

"Oleme väga rõõmsad, et meie perre sündis täna varahommikul Hans Hendrik Ilves. Ema ja laps on hea tervise juures ning jagavad meie rõõmu me perede ja lähemate sõpradega," teatas ekspresident Toomas Hendrik Ilves eile kella kolme ajal pärastlõunal, et tema ja Ieva Ilves on saanud poisslapse vanemateks. Rahvusvahelise mehena kuulutas president Ilves rõõmusõnumit esmalt inglise, siis eesti keeles.

Presidendi sõber, dirigent Tõnu Kaljuste kirjutas hea uudise alla kiiresti õnnitluse: "Elagu Läti Hendrik II", vihjates ilmselt proua Ilvese läti verele, Toomas Hendriku ja vastsündinu ühele ühisele nimele ning kuulsale kroonikakirjutajale, kelle nimi oli peaaegu nagu Hendrik: Läti Henrikule.

Uudis Ilveste pere suurenemisest levis kiiresti kõikides kanalites ja meelelahutusportaal Publik pakkus peagi välja oma versiooni, kellelt võis vastsündinud perepoeg pärida nime Hans.