Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas eile pärast erakonna juhatuse koosolekut üksmeelset otsust, et Martin Repinski jätkab maaeluministrina. Erakonna liikmeks jääb ka riigikogulane Peeter Ernits, kes jättis möödunud esmaspäeval Ratasele uue valitsuse moodustamisel poolthääle andmata.

"Me arvame, et tal on piisavalt häid kogemusi, et jätkata," ütles Jüri Ratas, kelle sõnul on süüdistused maaeluministri suunal tõsised, kuid Repinski on paljudele peaministri küsimustele vastanud ning praegu toetab erakond teda endiselt.

Ratase sõnul ei ole olnud meediakajastus Repinski äritegevusest erakonnale hea ja kindlasti on see kahjustanud partei mainet. Samas kinnitas peaminister, et ta ei ole kahetsenud Repinski valimist maaeluministriks, sest tunnustab tema vajalikke teadmisi selles valdkonnas. Ratase sõnul on oluline ka see, et

Repinski taandab ennast igasugusest juhtimistegevusest talle kuuluvas kitsefarmis.