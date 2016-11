"Eesti selgeltnägijate tuleproovi" finaalis publiku seas istunud Kati Toots võiks samuti tegelda nõidumise või selgeltnägemisega, sest tegi mitmele osalejale silmad ette.

Kui saates osalejatele anti võimalust arvata, milline ese on žürii ees olevates mustades kastides, küsiti arvamust ka publiku seast. Koos tütrega imetrikke vaatama tulnud Kati Toots pakkus selge sõnaga: "Ma arvan, et seal on ese, mis kuulub Ilonale."

Nii oligi, sest Ilona asetas kasti enda sõrmuse. "Sõrmus elab minuga 25 aastat. See on minu talisman ja kaitsja," rääkis Ilona ise ja kiitis ühtlasi ka neid osalejaid, kes pakkusid, et tegu on ümara esemega.