"Ma olen selline näitleja, kes ei taha väga kaua proove teha," räägib Raivo E. Tamm näosaate finaali eel. "Laval publiku ees on minu koht! Mulle ei sobi kuskil tühjas ruumis harjutamine ja kiremine." Õnneks ei pea ta enam kaua ootama, sest finaal, kus näitleja astub üles Tanel Padarina, on juba sel pühapäeval.

Pühapäeval terve Saku suurhalli ees esinemist Raivo ei pelga. "Ma olen vaadanud varasemaid salvestisi ja saal on seal nii pime, et ei näegi, kui palju inimesi kohal on. Lisaks olen viimasel ajal tänu lavastusele "Ma olen Ivo Linna" päris palju suurte masside ees esinenud. Andke aga publikut, ei värise siin põlv midagi!"

Raivo E. Tamm valis finaalis kehastamiseks Tanel Padari, kuna leiab, et finaalis võiks ikka rokkida. Näitleja tunnistab, et tal läks Tanelini jõudmiseks tükk aega. "Vaatasin ringi ka maailma artistide seas.