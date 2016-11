Eile kell 4.50 sai häirekeskus teate, et Käru vallas Nurme tänaval põleb kahekorruseline puitmaja. Hoones olnud naine on saanud raskelt kannatada. Maja läks tuleroaks kõigist pingutustest hoolimata.

Kärus Nurme tänaval naabermajas elav naine magas õndsa und, kui veidi enne kella viit tema uksele koputati.

"Mina magasin, aga mu elukaaslane on varajane. Tema askeldas juba sauna kõrvalruumis ja nägi, et üks naine on meie ukse taga. Naine ütles viimse jõuga: palun kähku-kähku abi. Mu elukaaslane kutsus päästjad ja kiirabi kohe välja."

Naise seisukord polnud kiita.