"Mu vanematel tekkis küsimus, kas me elame nüüd Inglismaal või USAs. Kus siis veel peaks saama filme eestikeelse tõlkega näha, kui mitte siin, Eestis?" imestab Lauri (39), kes kutsus ema-isa endaga PÖFFile Prantsuse komöödiaprogrammi filme vaatama, kuid avastas siis, et filmidel on vaid ingliskeelsed subtiitrid. Vanematel jäigi festi­valil käimata.

Ilma eestikeelsete subtiitriteta linastub üle poole filmidest. Lauri meelest ongi PÖFF kujunenud aastatega pigem noorte ürituseks, sest neil on inglise keel suus.

AVAFILMID TÕLGITAKSE: Festivali ava- ja lõpufilmidel on peale ingliskeelsete subtiitrite ka eestikeelne tõlge. Pilt on tehtud 2010. aasta PÖFFi avaseansil Nordea kontserdimajas, ekraanile jõudis Soome-Norra-Prantsuse-Rootsi film «Kaotatud kaup ehk Jaht jõuluvanadele.» (Tairo Lutter)

"Sel aastal ahvatleti aga selgelt ka vanemat generatsiooni, sest programmis oli terve hulk Prantsuse komöödiaklassikat, mida nõukogude ajal Eesti kinodeski näidati – siis olid need filmid vene keelde dubleeritud ja eestikeelsete subtiitritega," märgib mees.

Tänavust PÖFFi kava nähes tegi Lauri kohe vanematele reklaami, et kui nad soovivad veidi nostalgitseda, on selleks nüüd hea võimalus.