Kuigi meestele meeldib suuseks alati, siis võib juhtuda, et alati pole see neile meeltmööda.

Mehele võib olla tohutult ebameeldiv orgasmi tulekust teid ette teavitada. See mõjub mehele samamoodi, kui maratoni jooksjale ütleksime, et kohe on lõpp, kuigi jäänud on veel kümneid kilomeetreid.

Liiga hiline hoiatamine

Üheks mureks meestele on kindlapeale hoiatamine liiga hilja, sest nad teavad, et see võib jätta nad suuseksist päris pikaks ajaks ilma.

Peenise kiire käest viskamine

Mitte ühelegi ei meeldi meist inimene, kes on spermaga määrdunud, seega võiksid suuseksi ajal käega peenist kinni hoida. Kiiresti lõpetades ja mitte käega hoides, võib terve sperma kas sinu või mööbli peale langeda.

Liiga pikk suuseks

Kui sa teed ja mõtled, et suuseks kestab liiga kaua, siis hakkab seda mõtlema ka kutt, peale mida see muutub liiga pikaks teie mõlema jaoks.

Ta saab enne orgasmi kui sina

Jah, meestele meeldib suuseks tohutult, mistõttu võib ta saada nii hea orgasmi, et hiljem sinuga enam magada ei soovigi. Kindlasti tea, et tal on sellest väga kahju.

Kui sa mõtled muule

Mees saab aru kui naine on stressis ja mõtleb suuseksi ajal muule. Siinkohal võiksid sa pigem suuseksist loobud kui seda ilma kireta tegema hakkad.

Hambad