“Georg Ots on mulle alati meeldinud. See on paras väljakutse ja sellega peab ikka tööd ka natuke tegema. Isegi mitte natuke, vaid päris palju,” ütleb teine näosaate meesfinalist, Kalle Sepp, kellest saab pühapäeval Georg Ots.

Kalle sõnab, et Georg Ots sai valituks just seetõttu, et tegu on paraja väljakutsega. “Georg Ots on mulle opereti- ja ooperimaailmast kogu aeg kõige rohkem meeldinud.” Kalle tõdeb, et muidugi oleks ta võinud teha mõne popžanris etteaste või kehastuda naiseks, mis oleks ka väljakutse. “Poppi on juba tehtud ja naisterahva, toreda vanaproua, sain ma juba Raivo E. Tammega ära teha (Kalle ja Raivo kehastasid Hilda Koni ja Leida Sibulat – K.T), aga klassikalist asja pole mul veel olnud. Et klassikaline muusika ei ole minu teema, ongi see just mugavustsoonist välja astumine,” ütleb ta. Georg Ots oli Kalle esimene valik.

Kalle esitab Georg Otsa loo “Mõtisklus” ja mees sõnab, et selle valimine tal eriti kaua aega ei võtnud. “See on mul lapsest saadik juba Georg Otsa repertuaarist üks lemmiklugusid. Nii kaua, kui mäletan, on telekast vaadatud “Vallatuid kurve” ja see laul on alati kummitama jäänud.” Nii ei pea Kalle ka laulusõnu algusest peale õppima hakkama, sest need on tal juba ammu selged. “Rohkem tuleb tegutseda temalt šniti võtmisega.” Suureks Georg Otsa fänniks Kalle end sellegipoolest ei pea. “Otseselt fänn ma ei tahaks öelda, mul pole vist ühtegi tema plaatigi. Aga olen pigem tema talendi, esinemisoskuse ja loomingu austaja.”

Kõige raskem on Sepa sõnul Georg Otsa tooni hoidmine. “Ma ei ole ju klassikaline laulja ja minul vajab selle positsiooni hoidmine – et suulagi, keel ja kõik oleks paigas ja toon terve kolm minutit ühtmoodi välja tuleks – meeletut tööd. Klassikalised lauljad harjutavad seda, et positsioon oleks õige ja laulaksid kogu aeg sama tooniga, aastaid.” Teine raske asi on mehe sõnul see, et pole olemas videoülesvõtet Georg Otsast, kus ta seda lugu esitaks. “Ma vaatan ja õpin tema maneere, kuidas ta laval on, teiste videote pealt. Ta on hästi väärikas ja väga palju ei liigu. On mõned käeliigutused, mida saab juurde panna, aga need pole sellised, mille järgi Georg Otsa ära tunned. Pigem on ta just väärikas.” Muide, Kalle ei kehasta mitte sellist Georgi, kes paljudele meelde on jäänud. “Teen noort Georg Otsa, aastast 1959. Vanast peast teavad teda kõik, aga see on natuke teistmoodi.”

Päris kohe Kalle veel näosaate lavale astuma valmis ei ole, sest eilse seisuga polnud ta veel kuulnud fonogrammi, mis teda finaalis saadab. “Praegu olen teinud proovi klaveri saatel ja Youtube’i videote järgi. Fonogramm on tulemas ja varsi saan korralikult tööle hakata.” Ootusärevus pühapäevase finaali eel on aga suur. “Loomulikult pole ma nii suure publiku ees kunagi laulnud.” Kalle loodab, et tal viimasel hetkel närv sisse ei löö. “Mulle meeldib suure publiku ees olla ja ma väga ootan seda.”