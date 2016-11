Tänavu 11. mail kadus Saksamaal noor hiinlanna. Kaks päeva hiljem leiti tema surnukeha. Lahkamisel selgus, et Yangjie Lid oli enne tapmist jõhkralt vägistatud. Alates läinud reedest istub Dessau-Rosslaus seksuaalmõrvas süüdistatuna kohtupingis noor paar. Süüdimõistmisel ähvardab 21aastast Sebastiani ja tema sama vana elukaaslast Xeniat eluaegne vanglakaristus, vahendab Stern Online. Yangjie Li oli kena andekas noor naine. Sedavõrd andekas, et tema Hiinas elavad vanemad otsustasid oma ainsa tütre Saksamaale Dessausse arhitektuuri õppima saata. Nad lootsid, et tütrest saab edukas ja õnnelik arhitekt. Paraku tahtis karm saatus teisiti. Tänavu 11. mai õhtul läks Yangjie Li Dessaus tervisejooksule ja jäi kadunuks. Tema moonutatud surnukeha leiti kaks päeva hiljem. Uurimisel selgus, et hiinlanna oli langenud seksuaalmõrvarite ohvriks.

Läinud reedel algas Dessau-Rosslaus kohus 21aastase Sebastian F-i ja sama vana Xenia I üle. Nad on kolm aastat koos elanud paar, kellel on kaks väikest last. Saksa meedia rõhutab, et nii Sebastiani ema kui ka kasuisa on politseinikud ja kasuisa oli hiinlanna tapmise ajal Dessau politseijuht.

Nõudis elukaaslaselt rohkem seksi Prokuröri sõnul selgus uurimisel, et Sebastian nõudis oma elukaaslaselt rohkem seksi, kui viimane tahtis anda. Seksinäljas Sebastian nõudis Xenialt, et naine leiaks talle uue partneri ja ähvardas vastasel korral mahajätmisega. Xenia suhtus elukaaslase ähvardusse tõsiselt. Naise telefonist leitud sõnumitest selgus, et ta üritas saada nõusse üht sugulast, kuid sai eitava vastuse. Seejärel tekkis paaril kuratlik plaan: võtta rajalt maha juhuslik naine. 11. mai õhtul otsustasid Sebastian ja Xenia oma plaani teoks teha. Nende valik langes naabruses elavale kenale hiinlannale. Xenia ootas tänaval, kuni Yangjie Li tervisejooksult tagasi pöördus ja pidas kella 21.30 paiku naise kinni. Uurimise käigus läbi vaadatud valvekaamera salvestiselt sai näha, kuidas Xenia kätega elavalt žestikuleerides hiinlannale midagi selgitas ja Yangjie Li seejärel koos temaga majja sisenes. Halli välisukse taga ootas Sebastian. Koos Xeniaga vedasid nad hiinlanna oma korteri all teisel korrusel olevasse tühja korterisse, kus ainus mööbliese oli suur sohva. Sebastian ja Xenia paiskasid ohvri pikali ja vägistasid teda mitu korda. Hiinlanna üritas end kaitsta. Ta rebis Xenialt pahmaka juukseid peast, kuid see ei aidanud. Kallaletungijad käitusid veelgi julmemalt. pärast vägistamist peksti ohvrit näkku ja rindkeresse ning jäeti surema. Sebastian ja Xenia tõusid treppi mööda korrus kõrgemale ja läksid oma laste juurde tagasi. Kella poole kolme paiku öösel läksid Sebastian ja Xenia vaatama, mis on nende ohvrist saanud. Üllatuseks märkasid nad, et naine hingas veel. Seejärel tassis Sebastian poolsurnud hiinlanna maja tagahoovis asunud liikuv-WC taha. Yangjie Li surnukeha leiti kaks päeva hiljem. Kui tema mõrva uurinud politseinikud teatasid, et neil on olemas kahtlusaluse DNA, siis teatas Sebastian politseinikust emale, et ta oli hiinlannaga päev enne viimase surma seksinud, kuid seda vastastikusel kokkuleppel ja mõrvaga ei ole temal mingit pistmist. Sebastiani vanemad kõrvaldati politseitöölt Edasisel uurimisel selgus, et Sebastian oli valetanud. Hiinlanna vere jälgi leiti tema jalatsitelt ja ka kodumaja trepilt. Selgus, et tema ema ja kasuisa üritasid kõigest väest fakte moonutada. Seetõttu otsustas Sachsen-Anhalti liidumaa siseminister mõlemad teenistusest kõrvaldada. KOHTU ALL: Seksuaalmõrvas süüdistatavad 21aastased Xenia I ja Sebastian F varjasid esimesel kohtuistungil oma nägu. (AFP / Scanpix) KOHTU ALL: Seksuaalmõrvas süüdistatavad 21aastased Xenia I ja Sebastian F varjasid esimesel kohtuistungil oma nägu. (AFP / Scanpix) Uurimise ajal teatas üks praegu Baieri liidumaal elav noor naine, et Sebastian oli teda 2013. aastal Dessaus kaks korda vägistanud. Naine tookord politseile avaldust ei teinud, sest Sebastian oli öelnud, et tema isa on politseijuht ja kaebamisest pole seetõttu abi. Kohtuprotsess Sebastiani ja Xenia üle kestab veebruari lõpuni. Süüdimõistmisel ähvardab neid eluaegne vanglakaristus. Kohtuprotsessi esimesel päeval varjasid nad oma nägu ja otsustasid vaikida.