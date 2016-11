Vatikani alaline vaatleja ÜROs peapiiskop Bernardito Auza esines ÜRO Julgeolekunõukogus ettekandega, mis oli pühendatud joogivee defitsiidile, vahendab Vatikani raadio.

Auza juhtis tähelepanu paradoksile, et kuigi kaks kolmandikku Maa pinnast on kaetud veega, väheneb magevee kättesaadavus pidevalt. Vatikani esindaja juhtis tähelepanu tendentsile privatiseerida ja muuta vesi kaubaks.

Paraku muutub joogivesi nõnda vaesematele vähem kättesaadavaks ja koos sellega ka järjest suuremaks konfliktiteguriks. Auza sõnul rääkis paavst Franciscus juba kaks aasta tagasi, et veenappus on väga tõsine probleem, mis võib viia sõjani, ka maailmsõjani.

Joogivee puudujäägi teema tõstatas ÜRO Julgeolekunõukogus Senegal. Senegali koostatud resolutsiooniprojektis märgitakse: kui tülid nafta ja maa pärast on konfliktide põhjus praegu, siis tülid vee pärast võivad viia konfliktideni tulevikus, kui midagi olukorra parandamiseks ette ei võeta.

Senegaliga on sama meelt ka ametist lahkuv ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, kes meenutas, et tüli vee pärast on juba viinud konfliktideni Darfuris ja Afganistanis.