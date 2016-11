Euroopa Liidu ametnikel tõuseb palk tuleval aastal 3,3%, vahendab Kronen Zeitung. See tähendab, et 9. detsembril 62. sünnipäeva tähistav Euroopa Komsjoni president Jean-Claude Juncker teenib tuleval aastal 10 204,49 eurot rohkem kui tänavu. Tema aastapalk sel aastal on 325 000 eurot.

"Tasu ebaõnnestumise eest," kommenteeris Junckeri palgatõusu Suurbritanniast pärit Euroopa Parlamendi saadik ja Brexiti eestvedaja Nigel Farage.

Peale 325 000eurose aastapalga saab Juncker tänavu 5181,24 eurot jõuluboonust. Samuti hüvitatakse 48 657 euro ulatuses eluasemekulud, 17 017 eurot on ette nähtud muude kulutuste katteks.

Ka eelseisev pensionipõlv on Junckeril lausa kuldne. 65aastaselt hakkab ta saama 70 000 eurot aastas. Euoopa Komisjoni presidendikohalt lahkumisel saab ta aga uue elu alustamiseks 420 000 eurot.