Tihti võib meile tunduda, et ekstravertsed inimesed on kõigile sobivad, kuid pendel võib lükkuda hoopis introverdi poolele, kui ekstravertne inimene muutub liialt aktiivseks.

Uuringud on näidanud, et meeldivad inimesed kasutavad sotsiaalmeediat pigem suhtluseks ja inimeste kokkuviimiseks kui enda elu kurtmiseks.

Meeldivad inimesed suudavad enam uutest kogemustest rõõmu tunda, mistõttu on nad enam elevil ja rõõmsamad kui need, kes seda ei tunne.

Tihti kogeme me enda ümber inimesi, kes iga pisema grammatikavea peale meile märkuse teevad. Uuringud on näidanud, et meeldivad inimesed seda aga ei tee. Mitte, et nad ise halvemini kirjutaks, vaid nad ei leia, et pisivigadest peaksid tülid hakkama.