Euroopa parlamendi liikme Indrek Tarand fraktsiooni rahastusel telliti Turu-uuringutelt uuring, mis näitas, et suur hulk inimesi ei tea plaanitavast Rail Balticust suurt midagi. Indrek Tarandi sõnul aitas ta uuringu läbiviimist, sest mitmed Eesti erinevad kodanikuühendused soovisid Rail Balticu (RB) projekti kohta saada rohkem informatsiooni. „Seda antakse näpuotsas, väga suure ajalise viivitusega,“ märkis Tarand. Osa põhjuseid, miks RBst ei ole lähemalt räägitud on see, et sellel on ärisaladuse silt küljes. Näiteks puudutab see järgmiseks aastaks Euroopa Komisjoni poolt määratud summasid. Tarandi arust on see on halb märk: „Saladuse omajad saavad suhteliselt kiiresti endale jalavõru, kui nad väga salaja tegutsevad,“ lisas ta, viidates Tallinna sadama eksjuhtidele Ain Kaljuranna ja Allan Kiilile, kes pääsesid aasta alguses elektroonilise jalavõru valvega vabadusse.

Turu-uuringute uuringujuhi Juhan Kivirähu sõnul püüti uuringuga „Avalik arvamus Rail Balticust“ saada teada, kui hästi on inimesed RBga tegelikult kursis. “Uuring näitab, et informatsiooni on antud salastatult. Inimesed on kuulnud, mis asi on Rail Baltic, üle poole toetab seda, aga mida konkreetselt, seda ei tea,“ täpsustas Kivirähk.