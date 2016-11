Siim Kallas kirjeldas Postimehes oma vahvat võitlemist Brüsseli-päevil – milline on vastuseis suurtele infrastruktuuriprojektidele kõikjal Euroopas, ja kui edukas oli Euroopa Komisjon, tallates jalge alla igasugused kohalikud tahtmised ja jättes alles ainult kümme võimsat transpordikoridori. Kuid endiselt jäi vastamata, mis kasu on Rail Balticust meie inimestele, kelle eluruum lõigatakse pooleks selle nimel, et soomlased oma metsasaadusi vedada saaks.

Hea ühendus Euroopa südamega on ülitähtis ja vajalik. Seetõttu tuleb teha kõik, et Rail Baltic õnnestuks. Tänaseks on tehtud vähemalt kolm fundamentaalset viga: eeldatakse, et jätkub lõputu majanduskasv, järelikult ka vedude mahu kasv ja seda veel vähemalt 40–50 aastat. Teiseks, trass läbi Pärnu ja mitte läbi Tartu oli poliitiline otsus, milleks ei olnud Brüsseli käsku ega mingeid analüüse. Kõik mõjuhinnangud ja analüüsid telliti Pärnu trassile. Tartu alternatiivi pole tõsiselt analüüsitud. Kolmandaks, kodanikuühiskonna häält on peetud kägisemiseks, millel ei tohi lasta suuri otsustajaid segada. „Kaasamiseks“ on sissetöötatud meetod: teie räägite, meie kuulame tuimalt ära, ütleme, et teie ettepanekud ei kõlba, ja olemegi avalikkusega arvestanud.

Novembri keskpaigas avaldati küsitluse tulemused, kus enamik vastanuid pooldas Rail Balticut, sest nii saavat mugavalt, kiirelt ja odavalt Euroopa südamesse. Küsitletuid peteti – ka kõige kangemad promojad tunnistavad, et sellist reisiliiklust ei teki, sest pole piisavat reisijatevoogu ja sõit tuleb kallim kui lennukiga. Soome peaminister ütles selgelt: Soomet huvitab Rail Baltic vaid koos Tallinna–Helsingi tunneliga.