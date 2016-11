Tahad rahu, valmistu sõjaks. Uus võimalus kutsuda reservväelased 24 tunni jooksul õppekogunemisele on tekitanud küsimuse, kas see pole meessoo diskrimineerimine. Kuna mehed on kaitseväekohustuslased, aga naised ei ole, siis võib küsimusest aru saada – vajadus oma elu paariks päevaks ümber korraldada võib tabada tõepoolest suurema tõenäosusega just mehi. Meestel on põhiseaduslik kaitseväekohustuslikkus, naistele on see vabatahtlik.

Seni kutsuti reservväelasi õppekogunemistele 120päevase etteteatamisega. Kui tegelikkuses peaks olema vaja enda, oma lähedaste, kodu, elu ja vabaduse eest seista, siis sellist aega ei anta. Nõnda on loogiline harjutada kiiremat käsuahelat, selle vajalikkusest saavad aru nii naised kui ka mehed. Olmetasandile tulles on tüüpiline käsuahela harjutus ka “Täna teen mina süüa ja sina õpid koos lastega”, ka siin ei saa etteteatamisaeg olla liiga pikk.

Naiste osa suurendamisega tegeldakse üsna aktiivselt, naisi on tegevväelastest ligi 10%, oma kindel roll kaitsekorralduses on ka riigiteenistujatel (65% naisi). Muret aga tasub lausa tunda tütarlaste ülekaalu üle noorte hulgas. Juba aastaid on Eestis olnud kodutütreid arvuliselt rohkem kui noorkotkaid! Muret eeskätt seepärast, et huvihariduses osalemine on üldiselt poistel tagasihoidlikum, ja kui ollakse vähemuses ka tasuta pakutavas kodanikukaitse-huvihariduses, siis peaks täiskasvanud ikka tõsiselt maha istuma ja mõtlema, kuidas saab poistega asjalood paremaks, samal ajal tüdrukuid veel edasi aidates. Kaitseliidus on mehed veel ülekaalus, naiste osa kasvab. Naistel on ka võrdne võimalus hakata nii kaitseliitlaseks (kus on juba 8,5% naised) kui ka naiskodukaitsjaks.

Esimene oluline tingimus võrdseteks võimalusteks on seega täidetud: täiskasvanud naine saab osaleda riigikaitses ühetasa meestega. Ainus erinevus on see, et peale võimaluste tähendab isikukood algusnumbriga 3 või 5 ka kaitseväekohustuslikkust. Nii oleme me Eesti ühiskonnana põhiseaduse hääletusel otsustanud ja sõlminud ühise kokkuleppe ka võrdse kohtlemise seadusesse – kaitseväekohustus ei ole meessoo diskrimineerimine, nii nagu sünnitusabi ei ole naissoo ebavõrdne kohtlemine. Iisraelis on küll kohustus ka naistel, reservõppustel tuleb käia ka lapseootel naistel –, aga nii pingelises vaenuümbruses meie riik õnneks veel pole.

Tööandjad peavad reservväelastega arvestama

Võrdõigusvolinikuna hoian kindlasti silma peal aga sellel, kuivõrd võiks hakata reservõppuste kogunemine mõjutama meeste osalemist tööelus. Riik peab olema kaitstud, aga rahuaegseid ettevalmistusi tuleb korraldada proportsionaalselt taotletava eesmärgiga, seega asju mõistlikult läbi mõeldes. Praeguse info kohaselt plaanitakse reservõppusi pigem nädalavahetusteks. Väike telklaager metsas kõlabki osale päris ägedalt, pealgi saab kodus öelda: “Vaat, mis teha, kallis, aga nii söögitegemine kui ka lastega õppimine jääb seekord sulle, riik on mind tähtsa ülesandega välja kutsunud!”

Mitu ettevõtet on jõudnud juba avalikult teatada, et säilitavad reservkogunemistel osalejatele tavapalga, osa ettevõtteid pakub seda ka õppekogunemistel osalevatele kaitseliitlastele. Need on väärtuspõhised, väga kiiduväärsed otsused, mis aitavad jõuliselt kaasa võrdse kohtlemise edendamisele. Võrdsed palgavõimalused nii naistele kui ka meestele, lapsevanematele ja eaka pereliikme hooldajatele ning reservväelastele ja ka kaitseliitlastele on väga sisulised eesmärgid.

Riik maksab õppekogunemisel osalejatele toetust (sõdurile 27 eurot, allohvitserile 30 ja ohvitserile 40 eurot päevas). On omaette küsimus, kas võrreldes riigitoetusega näiteks sünnituse haiguslehe eest on kohtlemine võrdne, kuna ühel juhul makstakse kõikidele ühtemoodi, teisel juhul palgast sõltuvalt ja nende kahe valiku võrdlemine toob välja kaalukaid plusse ja miinuseid.