Nädalavahetusel Tallinnast Riiga teel olnud bussis viibijatel vedas: tänu tähelepanelikele reisijatele õnnestus politseil buss peatada enne, kui ebakindla sõidustiiliga silma paistnud ja joobnuks osutunud bussijuht õnnetuse põhjustanuks. Et bussis oli ka naine, kel on bussijuhtimisõigus, jõuti turvaliselt Läti piirini, kus juhtimise võttis üle järgmine bussijuht. Kahjuks on vaid mõne kuu jooksul juba mitmendat korda põhjust rääkida joobes bussijuhtidest – septembris tabati ühel päeval roolist suisa kaks joobetunnusega juhti, paar nädalat varem põhjustas avarii lapsi tantsulaagrisse vedanud kriminaalses joobes bussijuht.

Ehk just sellepärast, et ükski neist joobes bussijuhtidest pole põhjustanud inimohvriga lõppenud õnnetust, on bussifirmade reageering olnud sama: reisijate ees on vabandatud ja peatatud juhtimisõigusega juht on ametist kõrvaldatud. Kuid muus osas näib bussifirmade töö jätkuvat endistviisi. Kuni järgmise sarnase juhtumini.

Ometi annaks bussireisijate ja kaasliiklejate turvalisuse kindlustamiseks veel palju teha – nii peaks alkolukk olema iseenesestmõistetavalt kõikides reisijaid vedavates bussides. Kuid et ka alkolukku saab petta, tuleks bussijuhtide kainust kui mitte iga kord, siis vähemalt pisteliselt kontrollida ka vahetult enne sõitu minekut. Selliste lisakulutuste tegemiseks, mis tagaksid, et Eesti teedele purjus bussijuhte enam ei jõuaks, võiks bussifirmasid motiveerida krõbedad trahvid neile teenusepakkujatele, kelle alluvuses töötab ebakaine juht.

Bussireisile pileti ostnu ei peaks muretsema, kas bussijuht on ikka kaine. Seda enam, et tal pole muud võimalust selles veendumiseks, kui kutsuda politsei. Selleks ajaks, kui politsei jõuab purjutanud juhti kinni võtma, võib õnnetus aga juba juhtunud olla. Reisijate turvalisuse pärast peaks muret tundma eelkõige bussifirma, kes ei tohiks purjutanud juhti rooli tahagi lasta.