Sel kümnendil on sageli räägitud, et Eesti tippsport viskleb agoonias. Kehvematel aegadel ongi pilt päris nukker olnud. Kuid lõppev aasta on heas mõttes suur erand. Tasub meenutada, et Rio de Janeiro olümpiamängudel tuli kiiduväärseid tulemusi nagu küllusesarvest, eestlased on edukalt esinenud paljudel teistelgi tiitlivõistlustel.

Nii on tekkinud lausa eriolukord, mis muudab parimate sportlaste valimise põnevaks. Eriti tasavägiseks tõotab kujuneda aasta meessportlase võistlus. Eesti Olümpiakomitee on oma veebiküljel välja pannud koguni 13 nominenti, kõik tublid spordimehed. Neist vähemalt seitsmel on reaalne lootus kullakarva Kristjan endale saada.

Kes aasta viimase ägeda spordilahingu võidab, seda on praegu üsna keeruline ennustada. Ent ühes võib juba nüüd täitsa kindel olla – valitagu selleks kes tahes, ikka leidub mõni rühmitus või rakuke, kelle arvates lõigati väikse lapse kombel näppu. Siinkirjutajat rõõmustab kõige rohkem tõsiasi, et sport ei liigitu dinosauruste hulka, teisisõnu – tegu pole väljasureva valdkonnaga.