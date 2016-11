President Toomas Hendrik Ilves andis täna Facebookis teada, et tema ja Ieva Ilvese perre sündis poeg Hans Hendrik. "Oleme väga rõõmsad, et meie perre sündis täna varahommikul Hans Hendrik Ilves. Ema ja laps on hea tervise juures ning jagavad meie rõõmu me perede ja lähemate sõpradega." Vaata südamlikku ja nostalgilist videomeenutust värskete vanemate armumisloost!