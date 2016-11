Peale Toomas-Hendrik Ilvese poja Hans Hendriku sündi on 28.november olnud ka ajaloos Eesti riigile tähtsaks kuupäevaks.

Näiteks on Eesti ajaloos 28. november tähtis 1917. aastast, mil Eesti Maapäev kuulutas end kõrgemaks võimuks Eesti riigi territooriumil. Antud ettevõtmine on ajaloos oluline, sest nii pandi alus ka Asutava Kogu loomisele, mis oli Eesti rahvaesindus ja seadusandliku võimu organ aastatel 1919-1920.

Aasta hiljem 1918, algas aga Eesti Vabadussõda, mis oli meie riigi jaoks järgmiseks etapiks täieliku iseseisvuse kinnitamisel.

28. november on ajaloos veel tähtis selle poolest, et just sel päeval toimus esimene kolme suuriigi kohtumine Teise Maailmasõja ajal Iraani pealinnas Teheranis, mis kestis 28. novembrist kuni 1. detsembrini 1943. Konverentsil kohtusid kolme suuriigi juhid, kellest Nõukogude Liitu esindas Jossif Stalin, Ameerika Ühendriike Franklin Delano Roosevelt ning Suurbritanniat Winston Churchilli. Eesti jaoks on taoline kuupäev aga oluline, sest just Teherani konverentsil andsid Churchilli ja Roosevelt Stalinile vabad käed Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia ja Rumeenia okupeerimiseks.

Peale oluliste ajaloosündmuste Eesti riigi jaoks on tollel päeval sündinud ka Eesti tippluuletaja Doris Kareva, kes on olnud ka Eesti Kultuurilehe SIRP peatoimetaja 2011. aastast kuni 2013. aasta sügiseni.