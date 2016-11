Nad valmistavad su emakat viljastumiseks. Kui neid hormoone on vähe, siis ei õnnestu ka rasestuda.

Hormoonid on olulised ka sugukire tekkimise juures.

2. Nad muudavad suurust

Erinevalt paljudest teistest elunditest - munasarjad muudavad oma suurust.

Kuni menopausini võivad su munasarjad suureneda, kui pärast menopausi nad kuivavad kokku ja justkui närbuvad.

3. Stress ei jäta ei puutumata

Ovulatsioon on kindlasti stressist mõjutatud. Kui su keha on stressis (kolid, läksid kallimast lahku või kaotasid kilosid), siis munasarjad lõpetavad muna vabastamise. See on looduse viis vältida rasedust pingelisel ajal.

4. Nad võivad olla su akne põhjustajaks

Kuna munasarjad mängivad sinu hormonaalses tasakaalus väga olulist rolli, mistõttu võivad nad olla ka süüdi hormonaalsete probleemide ilmnemisel.

Polütsüstilised munasarjad sündroom on üks neist olukoradest, mil munasarjad naise elu päris palju mõjutada võivad.

Liigne testosteroon põhjustab akne ilmnemist ja liigset karvakasvu. Arst saab aidata ja abiks ravimeid kirjutada.

5. Nad armastavad pille