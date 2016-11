Vika nõuab, et Maks mees oleks ja talle tite teeks. See tore ülesanne võib aga ka väsitama hakata ja Maks üritab oma kohustustest kõrvale hiilida. Helena restoranis toimuvad huvitavad muutused ja seal tavakokana töötav Sheff saab endale üllatava ülemuse.

Naabriplika (Kanal 2, kl 21:30)

Kõik saab alguse sellest, et Kröösman käib Lätis ja toob sealt kaasa alkoholi. Loomulikult lööb see ettevõtlikul mehel harja punaseks, millise ebaõiglase aktsiisiga karistatakse Esnas ausaid tööinimesi, kes end samuti meeleldi lõõgastaks alkoholi seltskonnas. Üheskoos vallavanemaga kuulutatakse Esnas välja Läti vabariik ja Esna nimetatakse ümber Esnasiks. Äri läheb lausa nii hästi, et Kröösman vahetab kalli raha eest oma ilusa nime ja muutub üleöö Ivars Kröösmansiks. Kõik oleks ju kena, kui kirikõpetaja ühel hetkel endas ennenägematuid ettenägemisvõimeid ei avastaks. Ennustus ennustuse järel hakkab teoks saama ja kui vallavanema naisest saab lausa Naisliikumise President, on asjad Esnas lausa tasakaalust väljas. Õnneks sekkub viimasel hetkel Tolli- ja Maksuamet ning kõige suurem kahju jääb sündimata. Napsitrallid jõuavad aga äratundmisele, et Läti ja Eesti viinal polegi nii suurt vahet.

Papad mammad (TV3, kl 20:30)

Volli ja Vaike õuel toimuvad Mistkini poja pulmad. Poja naise vanematele valetatakse, et Volli ja Vaike elamine on Mitskini oma, sest Mitskinil on oma kodu häbi näidata, see kõik keerab papade-mammade olemise totaalselt pahupidi, aga pidu tuleb sellele vaatamata vägev!

Teisipäev

Siberi võmm (Kanal 2, kl 21:30)

Maailmas juba mõnda aega levinud Killer Clown’i terror on jõudnud Eestisse. Kloun tapab noori naisi ning riputab internetti sellekohaseid videosid üles. Korol ja Prikk alustavad uurimist. Kassandra püüab samal ajal teadlaste abiga leida vastumürki vene ajakirjanik Juri Poljakovi keha laastavale mürgile. Välisministeeriumi ametnik Sander Sillanpää on kadunud. Sellest juba niigi mures Viktor püüab Miku abiga teha kõik, et kaitsta Eevat ja tema kodu. Kuni ühel õhtul tuleb telekast uudis, mis muudab Viktori veel murelikumaks. Tammets püüab Tinderi abiga endale kaaslannat leida ning saab - lõpuks ometi - ühest olulisest asjast aru.

Padjaklubi (TV3, kl 21:30)

Padjaplahvatus. Tüdrukud elavad Maria ja Illimari korteris, kus on väga kitsas. Endiselt kimbutab rahapuudus ning Misha ja Laura peavad kiiresti tööd leidma. Nad otsustavad hakata turgudel tänavatoitu müüma. Ka Gretta püüab seltskonda tagasi pääseda ja pakub end appi, sellest tuleb aga suuremat sorti sõda. Illimar on samuti rahahädas ja müüb salaja maha kalli perekonnareliikvia, jääb aga Kristinale vahele. Kristina räägib Illimari tehingust Mariale ning põhjustab järjekordse perekonnatüli. Viimaks pöörab kogu padjaklubi omavahel tülli.

Kolmapäev

Saladused (Kanal 2, 21:00)

Mis juhtub kui sureb tõeline Don Juan ning teda ihaldatakse isegi peale surma? Kellel on õigus olla viimasel teekonnal ta kirstu kõrval, kellel puhata temaga kõrvuti kalmus ning kuidas teha seda nii, et kõik rahule jääksid? Just sellele küsimusele hakkavad lahendust otsima kadunukse kaks vanemat last Andres ja Leena, kelle isa lõi nende emadelt kunagi üle Koidu. Temalt omakorda aga järgmised naised.

Pilvede all (Kanal 2, 21:30)

Piret leiab uue korteri, kuid veedab varasemast rohkem aega Mammuga. Mari külastab Indreku teadmata Sandrat. Liina on tagasi ja võtab Erikuga ühendust. Albert leiab uue töö ja Inna loodab, et Sirje on igas mõttes minevik. Gunnar läheb üle piiri ja Mari mõõt saab täis. Liina tuleb Pireti juurde kliinikusse ning Erikut ootab ees üllatus...

Neljapäev

Kellapid (TV3, kl 20:00)