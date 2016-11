Keskmiste mõõtudega varikatust Shed-in-a-Box on kerge ja lihtne kasutada. Varikatuse konstruktsioon on valmistatud terasest diameetriga 3,5 cm.

Varikatus Shed-in-a-Box® on mõeldud aastaringseks kasutamiseks ning kaitseb varustust päikesekiirte, vihma, puidumahla ja teiste ilmastikuolude eest.

Varikatusel on tugev terasest raamistik, mis on töödeldud pulbervärviga, et see säiliks kauem.

Kolmekihiline polüeteenist kate on veekindel. Katte sisemuses olev valge värv annab lisavalgustust. ShelterLock stabiliseerijad lisavad konstruktsioonile stabiilsust ja vastupidavust.

Polüeteenist kate on vee- ja rebenemiskindel ning lagunemis- ja seenevastased vahendid võimaldavad kasutada varikatust aastaringselt.

Varikatuse sisemine pool on valget värvi, mis suurendab valgusemahtu.

Varikatuse sees olev suur ala võimaldab hoiustada küttepuid, varustust ja palju muud.

Paigaldamine võtab vähem kui tund aega.

