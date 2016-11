Pisike Ritisha oli alles esimest päeva hoius, et vanemad saaksid rahus tööd teha.

Ema nägi oma last loiult maas lebamas ja hoidja väitis, et laps olla end ise mängides vigastanud, vahendab Daily Mail nutva ema sõnu.

Indias jagas hoidja imikule nii karme lööke ja raputusi, et see põhjustas lapsele sisemise verejooksu.

Seda hirmutavam oli ema avastus, kui õhtul lapsele järgi minnes avastas ta lapse sinikates näol. Laps oli rahutu ja kodus avastasid vanemad, et vägivallast on jäljed ka lapse ihul. Lapsel tõusis palavik ja ta oksendas.

Järgmisel päeval viidi pisike arstile, kus selgus, et tema koljus on mõra ja ta kannatab sisemise verejooksu käes.

Arstid olid veendunud, et last on pekstud. Vanemad tegid politseisse avalduse, kes pärast videol nähtut hoidja ja asutuse omaniku arreteerisid.