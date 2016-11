Kõigest mõned minutid tagasi teatas Facebookis president Toomas Hendrik Ilves, et täna varahommikul sündis nende perre poeg.

Lapse nimeks sai Hans Hendrik Ilves.

"Ema ja laps on hea tervise juures ning jagavad meie rõõmu me perede ja lähemate sõpradega," lisas Ilves postituses.

Ieva Ilves on aga mõned tunnid tagasi jaganud oma Facebookis Riias toimuva digifestivali linki, kus esineb ka Toomas Hendrik Ilves. Sellest võib järeldada, et laps nägi ilmavalgust piiri taga Riias.

Publik kirjutab, et nimel Hans on president Ilvese suguvõsas tähendus — tema vanaonu, ema kasuisa vend Hans Rebane oli 1927.-28. aastal Eesti Vabariigi välisminister. Ilvese vanaisa vanem vend Hans sai omal ajal hea hariduse ning selle tulemusel sai temast 1920. aastatel Eesti Päevalehe peatoimetaja. Hiljem jätkus tema karjäär välisministrina ning seejärel suursaadikuna Soomes, kus ta lõi Eesti saatkonna. Ilves on öelnud, et see kõik on teda mõjutanud.