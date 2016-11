Täna on Margo tänulik nii oma vanaemadele kui tädile, kes talle kõige keerulisematel hetkedel toeks olid. Ta on küll alles 22, aga ei kahetse üldse, et on juba pisikese Mario issi ja 8aastase Liisa kasuisa. Just oma kurva lapsepõlve tõttu on ta alati unistanud oma perest ja oma kodust.