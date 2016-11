Kui tahad, et südamega kõik korras oleks, siis tasub külmkapis juustuvarusid täiendada.

Nimelt avaldati ajakirjas British Journal of Nutrition uuring, mis kinnitab, et juustu söömine on südamele hea, kirjutab veebiportaal Pure Wow.

Teadlased Penn State ülikoolist otsustasid uurida, milline mõju on juustul inimese südame-ja veresoonkonnale. Selgus, et piimal, eriti sellisel, mida leidub juustus, on südamele positiivne mõju kuna piimavalgud ja -rasvad aitavad suurendada verevoolu kehas.

See pole aga veel kõik. Nimelt kinnitasid uuringud ka seda, et juustusööjad kindlustavad endale juustu süües veel ka parema vererõhu.