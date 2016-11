Tänasel Keskerakonna juhatuse koosolekul jõuti otsusele, et kitsefarmi skandaali sattunud maaeluminister Martin Repinski jääb ministrikohale siiski edasi.

„Me arvame, et tal on piisavalt häid kogemusi, et jätkata,“ ütles Jüri Ratas, kelle sõnul on süüdistused maaeluministri suunal tõsised, kuid Repinski on paljudele peaministri küsimustele vastanud ning praeguses olukorras toetab erakond oma liiget jätkuvalt.

Ratase sõnul ei ole olnud uudised Repinski äritegevusest erakonnale hea ning kindlasti on see kahjustanud mainet. Peaminister kinnitab, et ta ei ole kahetsenud, et valis Repinski maaeluministriks, sest tunnustab Repinski vajalikke teadmisi antud valdkonnas. Ratase sõnul on oluline ka fakt, et Repinski taandab ennast igasugustest juhi positsioonidest kitsefarmis.