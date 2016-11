Evelin Ilves jagab Facebookis Huawei reklaami, mille eesmärk on inimestele teadvustada, et vähemasti sel ühel päeval aastas - jõululaupäeval - jaga oma lähedastega oma aega!

"Käes on aeg, mil me kõik mõtleme kingituste peale. Harva tuleme selle peale, et parim, mida oma lähedastele kinkida saame, on aeg. Koos veedetud aeg. Täiesti nuti-ja vapustusvaba. Lihtsalt aeg. Pane õige oma nutitelefon käest ja anna erilistele hetkedele võimalus teoks saada. Vähemalt ühel päeval aastas. Jaga palun seda videot, sest parim kingitus on aeg koos pere ja sõpradega," seisab Evelin Ilvese postituses, millega on kaasas see video.