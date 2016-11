“See finaal on midagi väga vinget ja ma arvan, et seal tuleb rokkida. Keda veel valida, kui mitte Tanel Padarit,” põhjendab näosaate finalist Raivo E. Tamm, miks ta valis finaalis kehastamiseks just Eesti esirokkari.

Raivo tunnistab, et tal läks tükk aega, et Tanelini jõuda. “Vaatasin ka maailma artistide seas ringi. Mu meelest väga vinge asi on The Doors ja nende lugu “Light My Fire”, aga tänapäeval on see vist rohkem kujunenud päris friikide ja rokigurmaanide looks ning laia massi enam ehk ei kõneta,” selgitab Raivo. “Proovisime, vaatasime ja mõtlesime lauluõpetaja Maikeniga pikalt ja lõpuks ma otsustasin, et see asi võiks olla Eestikeelne. Kui rokkida, siis kes siis veel, kui mitte Tanel Padar? Lahe on ka see, et siiani pole keegi teda näosaates teinud.”

Raivo valis esitamiseks Tanel Padar & The Suni loo “Õnne valem.” Surfasin YouTube’s ja seal on hetkel nii, et kui panna otsingusse Taneli nimi, tuleb see lugu kohe esimesena,” põhjendab Tamm, kuidas sadade lugude seast valik tehti. Tanel Raivole mingeid näpunäiteid andnud ei ole. “Ta ütles ainult, et teeme ära, kuigi tema ei pea ju midagi tegema,” naerab näitleja.