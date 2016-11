Sõnn Päev võib kujuneda üsna veidraks ja kummaliseks. Just sinu sisemaailma ja tajude mõttes. Võimalik on kas prohvetlik unenägu või muu kirgas tajumus. Samas kipud kõike liiga keeruliseks ajama.

Ambur Päevas on müstilisi hoovusi ning omapäraseid meeleseisundeid. Sulle tundub, et kõikjal on sümbolid ja need justkui räägiksid sinuga. Ka kõigud sa minevikunostalgia ning tänapäeva vahel ja üritad leida õiget suunda edasiseks. 22.46 – Kuu Amburis.