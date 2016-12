Sa ei pea praktiseerima "Kaamasuutra" õpetusi, et kogeda ühte jooksul mõnulaineid. Tegelikult ei pea isegi mitte olema väga loov ja katsetaja, sest vähemasti Men`s Healthi poolt tehtud uurimuses väitsid naised, et on kindlad poosid, mis neilt lõpuni aitavad minna.

Kokku vastas orgasmiga seotud küsimustele 500 naist, kelle vastustest selgus ka kolm kõige paremat poosi seksis, mis tõenäoliselt tagavad orgasmi ka naisele, vahendab womenshealthmag.com.

35 protsenti naistest kiitis poosi kauboi-tüdruk, kus naine istub mehe peal.

25 protsenti kinnitasid, et nemad kogevad orgasmi ühtes tänu koerapoosile.

23 protsenti väitsid aga, et klassikaline misjonäripoos on see, mis mõnulaine toob.