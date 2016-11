Ülemiste City linnaku arendaja Technopolis Ülemiste AS ja Hausers Ehitus OÜ sõlmisid Sepapaja tn 2 hoone renoveerimiseks lepingu maksumusega ca 800 000 eurot. Renoveerimistööd lõpevad 2017. aasta kevadel, suve alguses avab majas uksed Selveri toidupood.

„Sepapaja 2 renoveerimisel järgime Ülemiste City piirkonna arendamise üht peamist põhimõtet, milleks on säilitada siin võimalikult palju vana ja ajalooliselt väärtuslikku ning sobitada see kokku kaasaegse ärikeskkonnaga,“ rääkis Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Hausers Ehitus oli selleks sobiv partner, ettevõttel on juba varasem kogemus ajalooliste hoonete renoveerimisel. Tänase seisuga on maja fassaaditööd lõppenud ning jätkatakse tegevust siseruumide ja kommunikatsioonide väljaarendamisega. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab Selver vahetult enne jaanipäeva uksed avada.“

„Tegemist on väljakutse ja ühtlasi ka väga huvitava objektiga meie inimeste jaoks,“ märkis Hausers Ehitus OÜ juhatuse esimees Tomy Saaron. „Juba hoone planeerimisel on meil tulnud lahendada erinevaid olukordi – mõelda välja lahendused, kuidas vana maksimaalselt säilitada ja mismoodi seda tulevases poekeskkonnas kõige paremini eksponeerida. Näiteks jäävad tulevase kaupluse siseviimistluses avatuks üksjagu vana telliskiviseina, massiivsed puidust laetalad ning huvitava sisekujunduselemendina renoveerime siselaes asuva tööstusliku kraana.“

Sepapaja tn 2 asub logistiliselt Ülemiste City linnaku keskel ning on üks silmapaistvamaid ajaloolise arhitektuuriga hooneid linnaku territooriumil. Tegemist on Dvigateli tehase aegse tootmistsehhiga, mida hiljem kasutati ka laohoonena. Majas on kokku 900m² pinda.

Foto: Scanpix