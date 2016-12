On täiesti normaalne, et sa ei tea enne abiellumist oma kaasa kohta kõiki detaile. Kui õpid kedagi tundma, siis näitad talle enamasti endast positiivset, sest tahad, et keemia ja tõmme jääks püsima...

Kui olete aga abielus, siis muutuvad inimesed rohkem avatuks, vahendab womenshealthmag.com.

Jagate üksteisega rohkem ja muutute seetõttu ka intiimsemaks, sest sa ei karda kaaslase halvakspanu, kui paljastad enda kohta rohkem. Ometigi võib nii mõnigi asi tulla partneri jaoks üllatusena...