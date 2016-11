Täpselt kolm aastat tagasi tegime oma esimese pildi Sandra magamistoas. Et pildil oleks rohkem värvi haarasime diskokera kätte :) Miks pilt kollane on? Sest meil oli kasutada ainult üks vana fotokas ilma fotograafita :) 😈💛😈Three years ago we made our first photo in Sandra's bedroom. We had mirror ball in the hand to have more colours on the photo. Why is the photo yellow? Because we had really bad camera without photographer :) #tradattack #firstphoto

A photo posted by Trad.Attack! (@tradattack) on Nov 21, 2016 at 11:18am PST