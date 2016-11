Täna esilinastub H&Mile loodud pühade lühifilm, mille režissöör on Wes Anderson ja staar Adrien Brody. Tegevus leiab aset jõulupäeval maagilisel rongireisil läbi lumise talvemaastiku. Adrien Brodyt näeme piletikontrolöri rollis.



"Wes Andersoni kureeritud talvine rongisõit on täiuslik väljund mugavast ning kantavast elegantsist tulvil H&Mi pühadekollektsioonile. Võtmeks on vaba stiili kombineerimine pidulikuga ja pühademeeleolu tabamine, mis hõlmab nii mõnusat koosolemist lähedastega kui pidulikult rõivastumist,” tõdeb H&Mi peadisainer ja loovjuht Pernilla Wohlfahrt.



Filmis näeme üksi reisivaid karaktereid, kes on teel külla lähedastele, tormine talveilm toob sõitjate plaanidesse aga muudatuse.



"See jutustus leiab kindlasti kõlapinda ajal, mil meile kõigile kuluks ära kallistuse kinkimine ühele võõrale inimesele,“ lausub näitleja Adrien Brody.